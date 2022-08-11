Генштаб: Приблизно 13 тисяч білорусів погодились воювати в Україні, очікуються провокації

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Приблизно 13 тисяч білоруських чинних і колишніх військових погодилися взяти участь у війні проти України на боці російської армії.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

«Уздовж держкордону України розгорнуті та виконують завдання у прикордонних з Україною районах шість батальйонів збройних сил білорусі. Загалом, за наявними даними, росія продовжує втягувати білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України», — заявив він.

Громов додав, що росія запрошує на полігони білорусі для підготовки іноземних представників із Сирії, Малі, Лаосу та Узбекистану, яких теж можуть кинути в бій проти України.

«Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, із загибеллю іноземців. Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії», — заявив Громов.