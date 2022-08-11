McDonaldʼs знову відкриється в Україні. У яких містах він працюватиме

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Мережа ресторанів McDonald's вирішила відновити роботу в Києві та на заході України, про це ідеться в релізі компанії.

«Після тривалих консультацій та обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу», — повідомила компанія.

Протягом кількох наступних місяців McDonald's із партнерами будуть відновлювати ланцюги постачання продуктів у ресторани, готувати ресторани до обслуговування клієнтів, повертати команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впроваджувати розширені процедури та протоколи безпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав це рішення, назвавши його політичним.

«Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України», — написав глава МЗС України.