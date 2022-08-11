Обовʼязкову евакуацію можуть запровадити ще у кількох регіонах

Новини

Обовʼязкову евакуацію населення можуть запровадити не тільки в Донецькій області, заявила віцепремʼєр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

«Обовʼязкова евакуація з Донецької області вона вперше і поки що єдина. Але наші прогнози і аналізи вказують на те, що вона буде продовжуватися і в інших регіонах», — розповіла вона.

За її словами, ситуація погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду погіршиться ще дужче.

«Ми розуміємо, що робить ворог і прогнозуємо, що надалі вони матимуть на меті вивести з ладу теплоцентралі та критичні обʼєкти. Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати і розуміємо, що частина міст і сіл Запорізької, Херсонської, Харківської області може опинитися без засобів до життя: опалення, світла. Навіть ті мережі які є, навіть якщо лише електричні, вони не витримають навантаження, і ми вже це прогнозуємо», — додала Верещук.

Вона також додала, що за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3 908 осіб із них 777 дітей.

Крім того, пʼять тисяч людей виїхали з Херсонщини, 5 123 людини виїхали із Запорізької області, а з Харківської — 1 681.

Всього з тимчасово окупованих територій виїхало 12 054 особи, з них 5 717 дітей.