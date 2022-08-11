Обовʼязкову евакуацію можуть запровадити ще у кількох регіонах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Обовʼязкову евакуацію населення можуть запровадити не тільки в Донецькій області, заявила віцепремʼєр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
«Обовʼязкова евакуація з Донецької області вона вперше і поки що єдина. Але наші прогнози і аналізи вказують на те, що вона буде продовжуватися і в інших регіонах», — розповіла вона.
За її словами, ситуація погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду погіршиться ще дужче.
«Ми розуміємо, що робить ворог і прогнозуємо, що надалі вони матимуть на меті вивести з ладу теплоцентралі та критичні обʼєкти. Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати і розуміємо, що частина міст і сіл Запорізької, Херсонської, Харківської області може опинитися без засобів до життя: опалення, світла. Навіть ті мережі які є, навіть якщо лише електричні, вони не витримають навантаження, і ми вже це прогнозуємо», — додала Верещук.
Вона також додала, що за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3 908 осіб із них 777 дітей.
Крім того, пʼять тисяч людей виїхали з Херсонщини, 5 123 людини виїхали із Запорізької області, а з Харківської — 1 681.
Всього з тимчасово окупованих територій виїхало 12 054 особи, з них 5 717 дітей.
- 30 липня Ірина Верещук анонсувала перед опалювальним сезоном обовʼязкову евакуацію з Донецької області, у якій повністю відсутнє газопостачання. Вона посилалась на статтю 33 Кодексу цивільного захисту населення, яка говорить саме про таку форму евакуації як про обовʼязкову. За словами Верещук, ідеться про евакуацію 200—220 тисяч людей, зокрема 52 тисяч дітей. Вона наголошувала, що їх є де розміщувати, є школи для навчання дітей. Уряд також розуміє, що люди без грошей, тому попіклується про їхнє соціальне забезпечення.