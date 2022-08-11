УЗ запустила застосунок для купівлі квитків на потяг
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
«Укрзалізниця» оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
У застосунку користувачі зможуть:
- придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
- повернути квитки;
- отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
- знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
- отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Тестування нового застосунку провели у липні, а вже сьогодні він доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
«Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків через застосунок, а отже вартість квитків не матиме комісії при оплаті.