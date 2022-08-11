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УЗ запустила застосунок для купівлі квитків на потяг

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Videvo

«Укрзалізниця» оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

У застосунку користувачі зможуть:

Тестування нового застосунку провели у липні, а вже сьогодні він доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

«Укрзалізниця» є прямим продавцем квитків через застосунок, а отже вартість квитків не матиме комісії при оплаті.