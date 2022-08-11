ЗСУ завдали 6 авіаударів по пунктах росіян на півдні — знищено склади та 41 окупанта

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Getty Images / «Бабель»

На південному фронті за минулу добу ЗСУ знищили 41 окупанта та російську техніку. Також авіація влучила по складах боєприпасів та пункту управління росіян.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Двічі штурмова авіація вдарила по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки росіян у Бериславському районі, що на Херсонщині.

Також українські бомбардувальники атакували два склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі, що на Миколаївщині. Після цього ЗСУ двічі уразили опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння і техніки окупантів, а ще збили російський безпілотник «Елерон-3».

Таким чином вдалося ліквідувати:

41 солдата;

три гаубиці «Мста-Б»;

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Командування уточнило, що удар по командному пункту завдали поблизу села Новокамʼянка на Херсонщині, по місцю дислокації 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ вмф рф.

Біля селища Червоний Маяк 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління, в Іщенці — без командно-спостережного пункту, а в районі Барвінку — без складу боєприпасів.

Загалом обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована. Росіяни продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони, їхній склад та розташування не зазнали змін.