Росія знову обстріляла Дніпропетровську область, є загиблі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російська армія вночі атакувала чотири райони Дніпропетровської області: Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський.
Про це уранці 11 серпня повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.
Нікопольський район тричі обстріляли з «Градів» — 120 прильотів. У самому Нікополі дві людини загинули, семеро поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок, пʼять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач — без світла понад шість тисяч нікопольчан.
У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.
У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада, було кілька пожеж, люди не постраждали.
У Синельниківському районі рф вдарила по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя — жінка у лікарні.
У Дніпровському районі приліт ракети, масштаби руйнувань зʼясовують.