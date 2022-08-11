Росія знову обстріляла Дніпропетровську область, є загиблі

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Російська армія вночі атакувала чотири райони Дніпропетровської області: Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський.

Про це уранці 11 серпня повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район тричі обстріляли з «Градів» — 120 прильотів. У самому Нікополі дві людини загинули, семеро поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок, пʼять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач — без світла понад шість тисяч нікопольчан.

У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада, було кілька пожеж, люди не постраждали.

У Синельниківському районі рф вдарила по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя — жінка у лікарні.

У Дніпровському районі приліт ракети, масштаби руйнувань зʼясовують.