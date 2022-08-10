Британія передасть Україні три додаткові M270 і снаряди до них

Новини

Carl Court / Staff

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив ВВС, що його країна подвоює кількість реактивних систем залпового вогню M270, які надає Україні. Лондон уже передав ЗСУ три пускові установки, дальність яких сягає 80 кілометрів.

За його словами, ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

«Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки Заходу», — наголосив міністр і додав, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

«Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення путіна», — сказав британський міністр.