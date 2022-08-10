Вибухи біля Кропивницького й у Вінниці були контрольовані
- Автор:
- Софія Телішевська
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Вибухи у Вінницькій та Кіровоградській областях, які місцеві жителі чули вдень 10 серпня, повʼязані з вибуховими роботами, а не з «прильотами».
Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що на полігоні неподалік обласного центру знищували вибухонебезпечні предмети, і попередив, що фахівці проводитимуть там роботи приблизно тиждень.
Вибух на Вінниччині теж був запланований.
«Роботи проводили на Писарівському карʼєрі, вони збіглися з повітряною тривогою», — пояснив «Суспільному» голова Калинівської громади Василь Поліщук.
- Удень 10 серпня мешканці Вінничини та Кіровоградщини повідомляли про вибухи. Природа цих звуків була невідома.