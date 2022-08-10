Греція вийде з-під посиленого фінансового контролю ЄС, який тривав 12 років
- Автор:
- Анна Холоднова
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Matt Artz / Unsplash
Міністр фінансів Греції заявив, що його країна вийде із «системи посиленого спостереження» Європейського Союзу 20 серпня. Це надасть грекам більше свободи в економічній політиці.
Про це повідомляє Reuters.
«Після 12 років [...] важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності та більше не буде винятком в Єврозоні», — сказав міністр Христос Стайкурас.
Він додав, що Афіни виконали більшість політичних зобовʼязань і реформ, які обіцяли. Вихід Греції з-під посиленого економічного контролю Євросоюзу 20 серпня підтвердив лист від віцепрезидента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.
За словами міністра фінансів,завдяки цьому кроку країна матиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики. Також це наблизить мету повернути вищий інвестиційний рівень.
- Система посиленого фінансового контролю ЄС у Греції була покликана забезпечити продовження заходів, які усунуть потенційні джерела економічних труднощів, і продовжити структурні реформи, що підтримають стале економічне зростання.