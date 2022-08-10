Греція вийде з-під посиленого фінансового контролю ЄС, який тривав 12 років

Новини

Matt Artz / Unsplash

Міністр фінансів Греції заявив, що його країна вийде із «системи посиленого спостереження» Європейського Союзу 20 серпня. Це надасть грекам більше свободи в економічній політиці.

Про це повідомляє Reuters.

«Після 12 років [...] важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності та більше не буде винятком в Єврозоні», — сказав міністр Христос Стайкурас.

Він додав, що Афіни виконали більшість політичних зобовʼязань і реформ, які обіцяли. Вихід Греції з-під посиленого економічного контролю Євросоюзу 20 серпня підтвердив лист від віцепрезидента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.

За словами міністра фінансів,завдяки цьому кроку країна матиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики. Також це наблизить мету повернути вищий інвестиційний рівень.