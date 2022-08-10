Трьох бойовиків «днр» засудили до 15 років увʼязнення

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Суд визнав винними в державній зраді ще трьох бойовиків «днр» і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року ці люди, які не мали військових професій, добровільно вступили до лав російських бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї.

На початку березня під керівництвом російських військових вони пройшли короткотерміновий вишкіл у Бєлгородській області росії. Після цього їх відправили воювати на Сумський напрямок.

Там злочинці облаштовували й укріплювали блокпости окупантів, охороняли та контролювали їх.

Бойовиків «днр» визнали винними за двома статтями Кримінального кодексу України. Це ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності) та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).