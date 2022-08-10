На сході Китаю виявили новий вірус, який передається від тварин. Ним заразилися вже 35 людей

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У східному Китаї вчені виявили новий вірус, який передається від тварин до людей.

Про це пише BBC.

Ідеться про вірус Langya (LayV), який виявили у 35 пацієнтів у провінціях Шаньдун і Хенань. У багатьох були такі симптоми, як лихоманка, втома та кашель. Вважається, що вони заразилися вірусом від тварин. Наразі немає доказів того, що LayV може передаватись серед людей. Дослідники виявляли цей вірус переважно у землерийок.

Професор Ван Лінф з медичної школи Duke-NUS у Сінгапурі заявив, що випадки LayV, виявлені на цей час, не були летальними чи дуже серйозними, тому «не треба панікувати». Однак науковець додав, що все ще потрібно бути напоготові, оскільки багато вірусів, які існують у природі, призводять до непередбачуваних наслідків, коли ними заражаються люди.

LayV — це тип вірусу з категорію зоонозних, які можуть переходити від тварин до людей. Деякі зоонозні віруси можуть бути потенційно смертельними для людини. До них відносяться вірус Nipah, який час від часу спалахує серед тварин і людей в Азії, і вірус Hendra, який вперше виявили у коней в Австралії.