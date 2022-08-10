Українські військові вивели з ладу міст в районі Каховської ГЕС

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українські військові завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», — заявило командування.

Там додали, що в Чорному морі починається шторм, тож «10 кораблів та катерів ворожого флоту все щільніше притискаються до кримського узбережжя у віддалених районах, уникаючи ураження». При цьому два надводних ракетоносії тримають напоготові 16 ракет «Калібр», також присутній один великий десантний корабель.