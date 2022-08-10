Україні заплатили €10 мільйонів за відновлення транзиту російської нафти

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Словацька нафтова компанія Slovnaft разом з угорською групою MOL оплатили транзит російської нафти, який Україна зупинила через несплату з боку рф.

Про це повідомляє Novinky.

«Українська транспортна компанія [Укртранснафта] позитивно відреагувала на пропозицію Slovnaft і MOL сплатити транзитні збори за транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Slovnaft вже здійснила платіж на рахунок компанії і очікує, що на основі цього постачання нафти відновиться найближчими днями російською стороною», — повідомила компанія.

Міністр економіки Словаччини Річард Сулік підтвердив, що виплата в розмірі до €10 мільйонів вже надійшла Україні. «Нафта повинна почати надходити в середу», — сказав Сулік. Крім того, міністр повідомив на пресконференції, що від початку російського вторгнення тричі відбувалися короткочасні перебої в постачанні нафти.