Україні заплатили €10 мільйонів за відновлення транзиту російської нафти
- Автор:
- Олег Панфілович
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Katja Buchholz / Getty Images
Словацька нафтова компанія Slovnaft разом з угорською групою MOL оплатили транзит російської нафти, який Україна зупинила через несплату з боку рф.
Про це повідомляє Novinky.
«Українська транспортна компанія [Укртранснафта] позитивно відреагувала на пропозицію Slovnaft і MOL сплатити транзитні збори за транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Slovnaft вже здійснила платіж на рахунок компанії і очікує, що на основі цього постачання нафти відновиться найближчими днями російською стороною», — повідомила компанія.
Міністр економіки Словаччини Річард Сулік підтвердив, що виплата в розмірі до €10 мільйонів вже надійшла Україні. «Нафта повинна почати надходити в середу», — сказав Сулік. Крім того, міністр повідомив на пресконференції, що від початку російського вторгнення тричі відбувалися короткочасні перебої в постачанні нафти.
- Напередодні росія заявила, що Україна з 4 серпня припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу «Дружба» до Угорщини, Чехії та Словаччини. Росіяни кажуть, що через санкції не змогли оплатити транзит.