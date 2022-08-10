У Євросоюзі та Великій Британії запрацювало ембарго на російське вугілля

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У Європейському Союзі та Великій Британії з 10 серпня зупинили імпорт російського вугілля. Такі санкції запровадили проти рф через війну в Україні.

Відповідні санкції британці запровадили у липні, а Євросоюз — ще під час пʼятого санкційного пакета у квітні.

Це рішення передбачає, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії. Ембарго ЄС позбавить росію приблизно €8 мільярдів доходу на рік.

Водночас британські санкції забороняють імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.