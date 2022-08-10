Росія знову обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. За ніч — 11 загиблих

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Російська армія у ніч на 10 серпня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинули 11 людей, поранені ще 13.

Про це уранці 10 серпня повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район росіяни обстріляли з «Градів» — випустили по житлових кварталах 80 реактивних снарядів.

У місті Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали (десятеро — у лікарні, семеро з них важкі). У місті понівечено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, Палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адмінприміщень, також виведено з ладу лінію електропередач, і кілька тисяч людей залишилися без світла.

Під вогнем було і село Вишетарасівка Мирівської громади — загинула одна жінка, її будинок вщент зруйнований снарядом. Також постраждало подружжя: жінку госпіталізували, чоловік лікується вдома. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газогони, до тисячі людей залишилися без газу.