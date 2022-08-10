Київське «Динамо» обіграло австрійський «Штурм» і вийшло до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

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Київське «Динамо» у матчі-відповіді знову обіграло австрійський «Штурм» та вийшло до наступного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Кияни перемогли з рахунком 1:2. Обидва голи гравці «Динамо» забили вже в доданих таймах.

В основний час австрійці перемогли з рахунком 1:0. Гол ще в першому таймі забив Расмус Гейлунн. Кияни мали кілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але не скористалися ним.

Через те, що в першому матчі перемогло «Динамо» з таким же рахунком, то у матчі почалися два 15-хвилинні тайми. Якби рахунок не змінився, то переможця в парі визначила б серія пенальті.

Однак на 97 хвилині рахунок зрівняв Костянтин Вівчаренко, а на 112 Віктор Циганков вивів киян уперед. Таким чином матч завершився із рахунком 1:2.

У наступному раунді «Динамо» зіграє з португальською «Бенфікою». Переможець потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів, а програвший — до групового етапу Ліги Європи.