Президент США Байден ратифікував вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Новини

President Joe Biden / Facebook

Президент США Джо Байден 9 серпня підписав документи, які схвалюють вступ Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє Reuters.

«Це був і є переломний момент, я вірю в Альянс і в більшу безпеку та стабільність не лише Європи та Сполучених Штатів, але й усього світу», — зазначив Джо Байден.

І додав, що президент росії путін отримує «саме те, чого він не хотів».

Минулого тижня Сенат США підтримав розширення НАТО переважною кількістю голосів. Як демократи, так і республіканці схвалили членство цих скандинавських країн і назвали їх важливими союзниками.