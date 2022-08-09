Президент США Байден ратифікував вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
- Автор:
- Анна Холоднова
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President Joe Biden / Facebook
Президент США Джо Байден 9 серпня підписав документи, які схвалюють вступ Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору.
Про це повідомляє Reuters.
«Це був і є переломний момент, я вірю в Альянс і в більшу безпеку та стабільність не лише Європи та Сполучених Штатів, але й усього світу», — зазначив Джо Байден.
І додав, що президент росії путін отримує «саме те, чого він не хотів».
Минулого тижня Сенат США підтримав розширення НАТО переважною кількістю голосів. Як демократи, так і республіканці схвалили членство цих скандинавських країн і назвали їх важливими союзниками.
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО в Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною в ЄС і Туреччині, та її афілійованим організаціям.
- 4 липня країни завершили перемовини з НАТО і наступного дня підписали протокол про вступ до Альянсу. Тепер цей документ мають ратифікувати кожна країна — член НАТО і вже після цього Швеція та Фінляндія стануть повноправними членами Альянсу.