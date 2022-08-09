НБУ оголосив банк «Січ» неплатоспроможним

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Національний банк України відніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацбанку.

Таке рішення ухвалили згідно зі статею 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» через невиконання банком зобовʼязань перед Національним банком за кредитами рефінансування через брак коштів.

У Нацбанку також повідомляють, що в банку «Січ» була неякісна система корпоративного управління та неефективна бізнес-модель. Він здійснював ризикові операції, що підтвердилося збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу цього банку.

В НБУ наголосили, що визнання банку неплатоспроможним жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка банку «Січ» на 1 серпня 2022 року становила лише 0,3% від чистих активів платоспроможних банків.

Також зазначають, що кожен вкладник цього банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Станом на 1 липня 2022 року можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам становить 1 229,7 мільйона гривень.