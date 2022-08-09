«Транснефть» заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу»

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Росія заявила, що Україна з 4 серпня припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу «Дружба» до Угорщини, Чехії та Словаччини. Росіяни кажуть, що через санкції не змогли оплатити транзит.

Про це йдеться в повідомленні російської компанії «Транснефть».

У компанії кажуть, що не можуть сплатити за транзит з огляду на санкції ЄС, оскільки Україн надає послуги транзиту на умовах 100-відсоткової передоплати.

«Транснефть» стверджує, що провела платіж за транзит, але кошти повернулися на рахунок, оскільки платежі обслуговує російський Газпромбанк, який потрапив під санкції в межах сьомого пакету.

«Укртранснафта» цю інформацію поки не коментувала.