Bloomberg: Країни Південної Європи потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти

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Покупці нафти в Південній Європі повертаються на ринок російської сирої нафти, щоб запастися сировиною перед тим, як набуде чинності нафтове ембарго ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg на основі відстеження руху суден в регіоні.

«Відвантаження російської сирої нафти до портів Італії та Туреччини за сім днів зросли до максимуму, компенсувавши чергове падіння поставок клієнтам у Північній Європі. Поставки з росії в Середземноморський регіон в цілому були найвищими з середини червня», — вказує видання.

Також вперше за останні чотири місяці були зафіксовані поставки сирої нафти в Іспанію та Грецію.

Bloomberg зазначив, що поставки російської нафти європейським покупцям досягли пʼятитижневого максимуму обʼємом 1,38 млн барелів на день, хоча це все ще нижче 1,85 млн барелів на день, який був до 24 лютого.

Також росія продовжує надсилати приблизно 1,75 млн барелів нафти на день до Азії, хоча ці потоки впали після того, як у квітні та травні було експортовано 2,1 мільйона барелів на день.

Цікаво, що вантажні судна намагалися приховати походження сирої нафти, щоб забезпечити надходження вантажів, які перебувають під санкціями. Таким чином росія постачає нафту через єгипетський порт, де змішують нафту різного походження.