Росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок. У ньому зберігаються архіви французького Міноборони

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Громадян росії перестали пускати у Венсенський замок поблизу Парижу.

Про це пишуть Le Monde та 20 Minutes.

У замку знаходиться штаб-квартира архівної служби Міністерства оборони Франції, тому замок знаходиться у спільному «володінні» Міністерства культури та Міноборони. Бібліотеки та архіви доступні для громадськості за певних умов, але через війну росії проти України росіянам заборонили доступ до «військових приміщень».

Водночас росіяни можуть робити запити на відвідування, «повʼязані із журналістськими обовʼязками».