Українці в окупації та зоні бойових дій можуть розраховувати на додаткову виплату

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Death to Stock

Міністерство соціальної політики підписало меморандум з французькою гуманітарною організацією ACTED про надання грошової допомоги українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій.

Як повідомляє Мінсоцполітики, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 тисяч людей, які подали заявку через платформу «єДопомога». Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на місяць (на одну людину). Кошти виплачуватимуть три місяці, тобто одна людина отримає 6 660 грн.

На початковому етапі допомогу отримають мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, які подали заявку.