Науковці виявили, що павуки, можливо, сплять як люди

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Associated Press

Еволюційний біолог Даніела Ресслер і її колеги з Університету Констанца в Німеччині виявили, що павуки-стрибуни, можливо, сплять. Зйомка показала у них патерни поведінки, які дуже нагадували цикли сну: лапи павуків смикалися, а частини їхніх очей мерехтіли.

Про це пише Associated Press.

Дослідники описали цю модель як «стан, схожий на швидку фазу сну». У людей REM, або швидкий рух очей, — це активна фаза сну, коли частини мозку активізуються. Цей стан тісно пов’язаний зі сновидіннями.

Тварини, включаючи деяких птахів і ссавців, відчувають фазу швидкого сну. Але до цього часу було невідомо, чи сплять такі істоти, як павук-стрибунець.

Ресслер зацікавилася питанням їхнього сну під час того, як вона спостерігала за павуками, що вночі висіли на шовкових нитках у лабораторних контейнерах.

«Це була найбільш незвичайна річ, яку я коли-небудь бачила», — сказала Ресслер про підвішених павуків.

За її словами, дослідження показало, що рухи павуків протягом ночі дуже схожі на швидку фазу сну інших видів — зокрема, собак чи котів, які смикаються уві сні. Ці процеси відбувалися регулярними циклами, і були схожі на сон у людей.

За словами еволюційного біолога з Гарвардського університету Пола Шембла, багато тварин, подібних до павуків, не мають рухомих очей. Це ускладнює порівняння їхніх циклів сну. Але павуки-стрибуни — хижаки, які рухають сітківкою, щоб змінити кут зору під час полювання.

Дослідникам ще належить з’ясувати, чи сплять павуки технічно, поки вони перебувають у станах спокою.

Дослідник сну Джеррі Сігел, який не брав участі в дослідженні Даніели Ресслер, зазначив, що він сумнівається, що павуки дійсно можуть відчувати фазу швидкого сну. Адже такі істоти, як павук-стрибун, дуже далекі від людей на еволюційному дереві.

«Можуть бути тварини, які проявляють активність у тихих станах. Але чи є це фазами швидкого сну? Важко уявити, що це може бути одним і тим самим», — сказав він.