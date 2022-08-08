До Латвії на лікування прибули понад 20 поранених під час війни українців. Там готові прийняти ще сотні

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Flickr / Anemone Nemorosa

У понеділок, 8 серпня, до Ризької східної клінічної університетської лікарні доправили 21 пораненого під час війни українця. У МОЗ Латвії зазначають, що готові прийняти ще сотні людей.

Про це пише Delfi.

У лікарні, розуміючи, що поранені будуть у дорозі 18 годин, одразу підготували все для прийому пацієнтів.

«У лікарів була можливість за деякий час до приїзду ознайомитися з даними про проведені в Україні медичні маніпуляції та лікування. Хоча повної картини про стан здоровʼя поранених людей та їхні проблеми зі здоровʼям отримано не було, ці дані були корисні для планування та підготовки до прийому цих пацієнтів», — повідомив керівник Клініки невідкладної медицини та прийому пацієнтів Олексій Вишняков.

Двох постраждалих одразу перевели до інших медичних закладів після діагностики, всіх інших лишили в цій лікарні. Найближчим часом з усіма пораненими працюватимуть хірурги в залежності від типів травм. Також у лікарні допоможуть виготовити протези для тих, хто має ампутацію. Більшість пацієнтів — це молоді люди, які отримали травми внаслідок обстрілів чи вибухів.

Міністр охорони здоровʼя Латвії Даніель Павлютс зазначив, що близько 8 тисяч мирних жителів України вже отримали медичну допомогу в Латвії. Він наголосив, що Латвія готова лікувати поранених під час бойових дій, але досі таких пацієнтів було лише декілька. Усе через те, що лікарня не могла знайти партнерів для перевезення поранених із України до Латвії. У співпраці з благодійною організацією M-Help.com МОЗ Латвії надало спеціальний автобус, який вивіз 21 пораненого. Павлютс підкреслює, що лікарня готова прийняти ще сотні поранених українців.