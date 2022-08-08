Влада рф заблокувала США доступ до своїх ядерних ракет. Інспекції передбачалися Договором про скорочення наступального озброєння
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- Олексій Ярмоленко
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Олексій Іванов / Wikimedia Commons
Російська влада заблокувала представникам США допуск до своїх ядерних ракет. Інспектування було передбачено Договором про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння.
Про це пише пресслужба мзс росії.
«російська федерація змушена вдатися зараз до цього заходу внаслідок наполегливого прагнення Вашингтону явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують наявні реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють російську федерацію права на здійснення інспекцій на американській території», — повідомили у відомстві.
Там наголошують, що всі запроваджені США санкції унеможливлюють інспекції росіян на території Штатів, тому і вони нібито у відповідь блокують допуск американським представникам.
«Хотіли б особливо наголосити, що вжиті нами заходи мають тимчасовий характер. росія повною мірою віддана дотриманню всіх положень Договору про СНО, який є в наших очах найважливішим інструментом підтримки міжнародної безпеки та стабільності», — йдеться в повідомленні.
- Чинний Договір про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння був підписаний між росією та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, та буде чинний до 2026 року. Першу таку домовленість Штати підписали ще з СРСР улітку 1991 року, а другу — з росією в 1993 році. Угоди передбачають, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
- Головним засобом контролю за цим договорам є двосторонні інспекції. Тобто представники росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах один одного та особисто перевірити, чи дійсно кожна країна скорочує своє ядерне озброєння. Станом на січень 2021 року обидві країни провели понад 300 інспекцій.