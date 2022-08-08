Влада рф заблокувала США доступ до своїх ядерних ракет. Інспекції передбачалися Договором про скорочення наступального озброєння

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Олексій Іванов / Wikimedia Commons

Російська влада заблокувала представникам США допуск до своїх ядерних ракет. Інспектування було передбачено Договором про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння.

Про це пише пресслужба мзс росії.

«російська федерація змушена вдатися зараз до цього заходу внаслідок наполегливого прагнення Вашингтону явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують наявні реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють російську федерацію права на здійснення інспекцій на американській території», — повідомили у відомстві.

Там наголошують, що всі запроваджені США санкції унеможливлюють інспекції росіян на території Штатів, тому і вони нібито у відповідь блокують допуск американським представникам.

«Хотіли б особливо наголосити, що вжиті нами заходи мають тимчасовий характер. росія повною мірою віддана дотриманню всіх положень Договору про СНО, який є в наших очах найважливішим інструментом підтримки міжнародної безпеки та стабільності», — йдеться в повідомленні.