Війська росії обстріляли 8 громад Сумщини з різних видів зброї. У селі Катеринівка загинула жінка

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Російські війська 8 серпня обстріляли вісім громад у Сумській області. Від осколкового поранення загинула жінка.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти вели обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Було понад 130 «прильотів». Під вогнем росіян опинилися Миропільська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Глухівська, Есманьська та Великописарівська громади області.

Об 11:20 армія рф розпочала обстріл Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.