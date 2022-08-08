США виділять Україні ще $4,5 мільярда допомоги

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Giorgio Trovato / Unsplash

Сполучені Штати Америки нададуть уряду України додатково $4,5 мільярда.

Про це пише Reuters.

Фінансування вже погоджено з Міністерством фінансів США через Світовий банк. Як повідомили в Агентстві міжнародного розвитку (USAID), перший транш на $3 мільярди буде вже в серпні.

Кошти призначені для того, щоб допомогти уряду України зберегти основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям-інвалідам та мільйонам внутрішніх переселенців. Крім того, бюджетна підтримка дозволить забезпечити енергопостачання лікарень, шкіл та інших обʼєктів критичної інфраструктури, а також виплатити зарплати медикам, вчителям та іншим бюджетникам.

Агентство зазначає, що в результаті загальна бюджетна підтримка від лютого 2022 року досягне $8,5 мільярда.