RUSI: Попри санкції, росія продовжує закуповувати електроніку для озброєння

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Росія продовжує закуповувати імпортні компоненти для своєї зброї, незважаючи на санкції.

Про це пише видання «Важные истории» з посиланням на доповідь експертів Королівського обʼєднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI).

Фахівці RUSI оглянули російське озброєння, знайдене в Україні, та виявили щонайменше 450 видів компонентів, які були вироблені на Заході — у США, Японії, Швейцарії, Великій Британії та інших країнах.

Сімдесят відсотків іноземних компонентів, які RUSI знайшли в російській зброї, вироблені в США. Деякі з них виготовлялися після санкцій, введених проти росії через вторгнення в Україну у 2014 році. Наприклад, компоненти крилатої ракети «Калібр», які експерти виявили на території України, зроблено у 2018 та 2019 роках.

Російський багатофункціональний безпілотний комплекс «Орлан-10» містить камеру Sony на карданному підвісі з американським електродвигуном Hextronik, систему управління, яка базується на мікроконтролері від швейцарської компанії STMicroelectronics, та оснащений двигуном японської компанії Saito Seisakusho. Безпілотник передає сигнал на комплекс радіозвʼязку «Акведук», який містить понад десять компонентів, вироблених західними компаніями, наприклад мікроконтролер американської компанії Analog Devices і цифровий сигнальний процесор виробництва американської Texas Instruments. «Акведук» своєю чергою передає інформацію системі залпового вогню «Торнадо-С», ракета якої містить критично важливі для навігації елементи, вироблені американськими компаніями Altera Corporation і Cypress Semiconductor.

Після вторгнення росії, США та інші країни заборонили експорт високих технологій до рф, а технологічні компанії оголосили про припинення всього експорту. Тим не менш, експерти RUSI виявили, що потік комплектуючих західних брендів до росії не припинився.

Багато електронних компонентів масового виробництва досі не підпадають під експортний контроль. Крім цього, існує ціла мережа постачальників та продавців у Східній Азії та інших країнах, які готові постачати такі компоненти росії. Вивчені російські митні дані Reuters показують, що від початку вторгнення до кінця травня в росію було постачено понад 15 тисяч партій західних електронних компонентів.