Премʼєр Шмигаль: Німеччина пообіцяла допомогти Україні отримати €8 млрд допомоги від Євросоюзу

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Німеччина пообіцяла сприяти тому, щоб Україна отримала макрофінансову допомогу від Євросоюзу в розмірі €8 мільярдів. Раніше ЗМІ писали, що саме німці блокують виділення цих коштів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Facebook.

«Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних €8 млрд макрофінансової допомоги від ЄС і візьме на себе лідерство в цьому процесі. У цьому запевнив федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час нашої онлайн-розмови», — зазначив він.

За його словами, Німеччина вже надала значну фінансову допомогу від початку повномасштабного вторгнення рф. Також німці підтримують процес відтермінування виплати боргів Україною та започаткування нової спеціальної програми з МВФ.