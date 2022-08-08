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На сайті Ради оприлюднили перелік санкцій проти росії. Їх хочуть запровадити на 10 років

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Стеценко Таїсія / УНІАН

У Раді зареєстрували проєкт постанови про затвердження рішення РНБО із переліком санкцій проти росії. Ці обмеження передбачають 10-річний термін дії.

Наразі документ № 7640 розглядає профільний комітет.

Санкціями передбачено:

При цьому зазначені обмеження не поширюються на громадян рф, які проживають на території України на законних підставах, та компанії, що створені росіянами і функціонують за українським законодавством.

Кабінет міністрів запропонував Раді нацбезпеки та оборони України зазначені обмеження проти рф у березні поточного року. РНБО підтримала розпорядження Кабміну.