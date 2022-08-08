На сайті Ради оприлюднили перелік санкцій проти росії. Їх хочуть запровадити на 10 років

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Стеценко Таїсія / УНІАН

У Раді зареєстрували проєкт постанови про затвердження рішення РНБО із переліком санкцій проти росії. Ці обмеження передбачають 10-річний термін дії.

Наразі документ № 7640 розглядає профільний комітет.

Санкціями передбачено:

заборону на виведення капіталів за межі України на користь росії, фізичних і юридичних осіб, які створені та функціонують за законами рф, а також юридичних осіб, частина акцій яких належить рф, російським компаніям чи громадянам рф;

зупинення спеціальних дозволів на користування українськими надрами особам, повʼязаним із рф;

заборону на участь у приватизації, оренді українського держмайна особам, повʼязаним із державою-агресором;

заборону громадських закупівель товарів, вироблених рф, а також товарів, робіт і послуг у осіб, повʼязаних з рф (крім товарів, робіт і послуг, необхідних для обслуговування російських товарів, придбаних до застосування зазначених санкцій);

заборону заходження невійськових суден під прапором рф чи тих, що належать юридичним або фізичним особам рф, а також військових кораблів рф до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та здійснення будь-яких видів польотів до України з території рф російськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах рф;

неможливість купівлі цінних паперів, емітентами яких є особи, повʼязані з державою-агресором;

заборону видачі дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій у рф;

припинення видачі готівки за картками, виданими компаніями, які повʼязані з державою-агресором;

заборону на передання технологій, прав на обʼєкти інтелектуальної власності особам, повʼязаним із рф;

заборону на купівлю землі особам, повʼязаним із державою-агресором.

При цьому зазначені обмеження не поширюються на громадян рф, які проживають на території України на законних підставах, та компанії, що створені росіянами і функціонують за українським законодавством.

Кабінет міністрів запропонував Раді нацбезпеки та оборони України зазначені обмеження проти рф у березні поточного року. РНБО підтримала розпорядження Кабміну.