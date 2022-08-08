Прокуратура Криму скерувала до суду справи про держзраду пʼятьох суддів. Ось їхні імена

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В Україні заочно судитимуть пʼятьох колишніх суддів, які зрадили присягу та перейшли на бік окупантів в Криму.

Про це інформує прокуратура Криму, яка уже скерувала до суду пʼять відповідних обвинувальних актів.

Дії обвинувачених кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

За даними «Бабеля», ідеться про таких суддів:

Андрейченко Альона Анатоліївна;

Білоусова Вікторія Василівна;

Осоченко Анатолій Миколайович;

Руснак Алла Пилипівна;

Алєєва Наталя Галівна.

Встановлено, що ці судді працювали в судах апеляційної інстанції АР Крим, але після окупації півострова перейшли на керівні посади до незаконно створених окупаційних судів, зокрема, «верховного суду Республіки Крим», «апеляційного суду Республіки Крим» та «севастопольського міського суду Республіки Крим».

Обвинувачені допомагали окупантам переводити судову систему України на російське законодавство.