Українська ППО збила крилаті ракети над Уманню і Шабо

Новини

Близько 10:00 ранку в небі над Одеською та Черкаською областями сили Протиповітряної оборони збили російські крилаті ракети.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

За даними місцевого одеського видання «Думська», ППО збила ракету над селом Шабо на березі Дністровського лиману. Ідеться про знищення «Калібру», який окупанти випустили з підводного човна у Чорному морі.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив, що внаслідок падіння уламків ракети на території області пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури, двоє людей поранені.

За даними жителів Умані, перехоплення було чути приблизно о 10:26 ранку.

Доповнюється...