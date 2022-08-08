Мінцифри закликає IT-спільноту на всіх ресурсах перейменувати росію на країну-терориста
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресс-служба Кабинета Министров Украины
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українську та світову IT-спільноту підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState.
Цю ініціативу запустили українські айтівці. Ціль флешмобу — на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву «росія» на «росія — країна-терорист».
«Країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому», — наголосив міністр і додав, що цей меседж зараз важливий як ніколи раніше.
«Це особливо важливо, поки Держдеп США вирішує, визнавати росію спонсором тероризму чи ні. Допоможемо разом нашим американським друзям зробити правильний вибір», — заявив Федоров.
- На тлі обурення війною в Україні Сенат США 27 липня одноголосно схвалив резолюцію, яка не має обовʼязкової сили, але закликає Держдеп визнати росію спонсором терористичних атак в Україні, а також у Чечні, Грузії та Сирії, внаслідок яких «загинула незліченна кількість безневинних чоловіків, жінок та дітей».