Глава ОВА: Росіяни організовують депортацію дітей з Луганщини

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Getty Images / «Бабель»

Росіяни намагаються організувати депортацію дітей із тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, для «налагодження логістики» депортації до окупованих міст Луганської області приїхала «уповноважена з прав дітей при президенті рф».

Він зазначив, що найближчими днями понад 100 дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт вивезуть на територію росії.

Гайдай розповів, що росіяни не можуть налагодити роботу соціальної сфери на окупованих територіях, вони не мають можливості фінансувати інтернати та санаторні школи.

«Росіяни через мобілізацію залишають окуповані міста без чоловіків, а тепер ще й вивозять дітей. Вони вивозять дітей, тому що для них це – фінансовий тягар, а не покоління майбутнього», — написав він.