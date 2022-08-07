Від початку російського вторгнення найбільше обстрілів зазнала Луганщина — понад 4 тисячі «прильотів»

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Facebook / Eugene Enin

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону повідомив, що від 24 лютого ракетних чи артилерійських обстрілів не було тільки у Чернівецькій області.

«Якщо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад три тисячі разів, Луганська — чотири тисячі разів, Миколаївська була обстріляна 700 разів», — зазначив Єнін.

За даними Єніна, 6 серпня росіяни провели 46 обстрілів, внаслідок яких загинули 16 людей та є десятки поранених.