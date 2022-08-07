Росіяни тримають у морях корабельну групу з 13 кораблів. Усі вони перебувають на бойовому чергуванні

Новини

У Чорному, Азовському та Середземному морях росія тримає на бойовому чергуванні корабельну групу в складі 13 кораблів.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Ідеться про чотири ворожих носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» (загальний залп — 24 ракети) у Чорному морі; пʼять носіїв ОТР «Калібр» у Середземному морі; до чотирьох кораблів і катерів в Азовському морі.

За добу в інтересах росії прохід Керченсько-Єнікальською протокою завершили: у Чорне море — 35 суден, зокрема вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовському морі — 41 судно, зокрема сім суден рухалися з протоки Босфор.

У ВМС наголосили, що росія увімкненням системи автоматичної ідентифікації (AIS) на громадянських судах в акваторії Азовського моря продовжує руйнувати Міжнародну конвенцію про охорону життя людини на морі.