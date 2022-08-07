Росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Марганець залишився без світла

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Росія чотири рази відкривала вогонь по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, які регулярно зазнають обстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з «Градів». У Марганці постраждали дві людини.

У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка.

Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч жителів Марганця залишилися без світла. На місці працюють електрики.

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих.