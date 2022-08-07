Ранкове зведення Генштабу: На території білорусі росіяни розгортають додаткові сили

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На території білорусі збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 серпня.

Росіяни за добу обстріляли прикордонні села Сумщини та Чернігівщини, а на Харківському напрямку противник відкривав вогонь вздовж усієї лінії зіткнення. Біля Верхнього Салтова та Пришибу росіяни завдали кількох авіаударів.

На Словʼянському напрямку для ускладнення роботи повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби. Окупанти безуспішно наступали в районі Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокамʼянського, але успіху не мав, тому відійшов.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмуту.

Росіяни намагалися піти штурмом на напрямках Володимирівка — Яковлівка, Покровське — Бахмут, Відродження — Вершина, Новолуганське — Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад.

Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське — Кодема, Травневе — Кодема, Семигір’я — Зайцеве, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, Веселе — Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БПЛА.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.