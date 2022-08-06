ЗМІ: «кухар путіна» євген пригожин, ймовірно, особисто вербує увʼязнених у рф для війни з Україною

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Людина, яка виступає від імені «ПВК Вагнера» і називає себе євгеном пригожиним, вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною.

Про це повідомляє російське видання «Медиазона».

Із журналістами спілкувалися увʼязнені з Ярославської та Тульської областей росії. Вони розповіли, що їхні колонії відвідував невисокий лисий чоловік, який називав себе євгеном пригожиним. Ця людина пропонувала свободу та гроші в обмін на участь у війні проти України.

Вʼязень із виправної колонії у російському місті Рибінськ розповів, що на плацу зібрали всіх увʼязнених, «які можуть ходити». Їм пояснили, що «йде Третя світова війна», і що в ній можна взяти участь на боці росії.

Тим, хто погодиться воювати, вербувальник обіцяв по 100 тисяч рублів на місяць «плюс премія приблизно стільки ж», а в разі загибелі — 5 мільйонів рублів родині.

«Усе буде оформлено офіційно, документи зберігатимуться у відповідних структурах. Говорив, що ми не гарматне мʼясо, ні. Шанс на загибель оцінив у 15%, на поранення — 25%. За дезертирство, каже, розстріл, те саме за мародерство та наркотики», — цитує слова вербувальника співрозмовник журналістів.

Він додав, що вербувальника насамперед цікавили вбивці та розбійники, до наркозалежних ставилися насторожено, так само і до ґвалтівників. За словами увʼязненого, записуватися на війну в Україну після цього пішли щогайменше 200 людей з його колонії.

Інша людина, яка відбуває покарання в російському місті Плавськ, теж розповіла, що вербувальник казав про смертність у 15%.

За словами цього вʼязня, людина, яка назвалася євгеном пригожиним, повторювала: «У мене особливі повноваження від президента, мені похуй на всіх, мені потрібно виграти цю чортову війну за будь-яку ціну». У Тульській області, як і в Ярославській, вербувальник зізнавався, що й сам «відсидів на півночі».

За участь у війні він обіцяв не лише гроші, а й помилування, зняття судимості, а тим, хто не має російського громадянства, — паспорт.

За даними журналістів, після приїзду представників «ЧВК Вагнера» до колоній, увʼязнених позбавили легального звʼязку з волею. Адміністрація поставила умову: телефони не працюватимуть, доки в колонії не набереться необхідна кількість добровольців для війни з Україною.