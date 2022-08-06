Зеленський у відповідь на петицію доручив Залужному розглянути питання посилення ППО Харкова та області

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про посилення протиповітряної оборони Харкова та області. Вона набрала 25 296 голосів з 25 000 необхідних.

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни керівництво держави та сили оборони запровадили низку дипломатичних, організаційних та технічних заходів, щоб посилити ППО України.

«Ураховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В. Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора», — написав Зеленський.