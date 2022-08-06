Зеленський сформував робочу групу для стягнення компенсації з росії

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Президент Володимир Зеленський задля створення та впровадження механізму стягнення компенсації з росії за війну сформував спеціальну робочу групу.

Як повідомляє Офіс президента, головою групи призначено керівника ОП Андрія Єрмака. До неї увійшли представники Кабміну, а також українські та іноземні юристи-міжнародники.

Групу сформували на нараді, на якій обговорили перебіг переговорів щодо примусового вилучення активів рф на користь України та скоординували кроки в цьому напрямку.

Триває робота над створенням спецкомпенсаційної комісії через укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами. Вона зможе розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною.