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Нацбанк скасував ліміти розрахунків за кордоном для волонтерів, які купують військові товари

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Flickr / Національний банк України

Національний банк України пішов назустріч волонтерам і бізнесу, дозволивши банкам відсьогодні, 6 серпня, не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими картками за кордоном для придбання товарів військового призначення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ліміт не застосовуватиметься за умови дотримання таких вимог:

У переліку товарів військового призначення, які можуть купувати фізособи-волонтери: рації, бронежилети, каски, шоломи, форма, взуття, захисний одяг, оптичні прилади, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби домедичної допомоги.

Рації внесли до переліку товарів військового призначення, для придбання яких волонтер може купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тисяч гривень (в еквіваленті).

Нацбанк може відмовити у проведенні операцій на понад 100 тисяч гривень, якщо матиме інформацію про недоброчесність волонтера.

Також регулятор послабив валютні обмеження. Банки можуть продавати валюту юрособам і ФОПам із зарахуванням на поточний рахунок клієнта валюти на витрати через корпоративні картки за кордоном. Це стосується витрат на проживання і транспорт, а також добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі €80 (в еквіваленті) на одного співробітника.