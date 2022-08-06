Генштаб: Війська росії втратили в Україні ще 250 бійців убитими і 48 одиниць техніки

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 6 серпня.

За минулу добу окупанти втратили ще 250 бійців, 10 танків, 19 броньованих машин, шість одиниць автотехніки та дві одиниці спецтехніки, пʼять артилерійських систем, чотири системи ППО і два безпілотники. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: