Війська росії обстріляли Нікополь, завдавши значних руйнувань. Є поранені
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Після опівночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікополь, а зі ствольної артилерії Криворізький район.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ударили по житлових кварталах. У Нікополі пошкоджені 11 пʼятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок і будинок дитячої творчості. Поранення дістали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували.
Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей залишилися без світла.
У Марʼянському (Криворізький район) перебита лінія електропередач. Без світла залишилася частина села. Попередньо, люди не постраждали.