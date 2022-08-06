Що у світі писали про війну в Україні 5 серпня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Юрій Паливода / «Бабель»

Директорка Інституту міжнародних відносин у Римі Наталія Точі написала есей на Foreign Affairs, у якому розмірковує, як довго Європа зможе утримувати єдність щодо України. Точі відзначає як невластиву Брюсселю швидкість, із якою ЄС вдалося домовитися про санкції проти рф і підтримку України, так і загрози європейській єдності. На думку авторки, найбільша небезпека ― не відсутність прогресу з боку України, а перехід конфлікту в заморожену стадію, що дозволить кремлю створити «ілюзію миру» для Європи. Точі відзначає сплеск популізму в європейській політиці як натяк на те, що буде відбуватися далі. Популістські та націоналістичні партії в Італії та Франції, наприклад, голосно заявляють, що санкції проти рф спричинили інфляцію та знищують робочі місця. Популісти, пише авторка, використовують кремлівський підручник брехні: говорять, що хочуть миру, але насправді готові пожертвувати Україною. Крім зростання популізму, ризиком для єдності ЄС є розкол між сходом і заходом континенту, а також північчю й півднем. Ці розколи обумовлені близькістю до військових дій та впливом енергетичної кризи на окремі країни ЄС. Лідер рф переконаний, що ці виклики зможуть зламати європейську єдність, адже, на його думку, ліберальні демократії слабкі й нетривкі. Важливим фактором, який впливатиме на розвиток подій, будуть, власне, події на фронті. Звірства москви зможуть утримати Європу на спільному шляху, але якщо путін змінить тактику ― зменшить кількість ракетних ударів, візьме паузу для відпочинку і перегрупування, ― то для деяких країн ЄС виникне спокуса шукати примирення з рф. Саме цей час і буде найкритичнішою перевіркою європейських цінностей і єдності, вважає Точі.

The Washington Post пише про вплив війни в Україні на ескалацію ситуації в Косові. Видання описує контекст подій у Косові, де більшість населення має албанську етнічність, але є близько ста тисяч сербів. У серпні Косово почало вимагати заміни номерів на сербських автівках на косівські ― у відповідь на таке саме правило Сербії. Після того, як спалахнули протести, дію правила припинили в очікуванні переговорів за посередництвом ЄС. При цьому росія не визнає незалежності Косова і підтримує позицію Сербії. Хоч це й не заважає путіну проводити аналогії з так званими народними республіками в Україні та звинувачувати захід у лицемірстві: мовляв, чому той визнає Косово, а «лнр» ― ні. При цьому обидві сторони ― і Косово, і Сербія ― використовують ситуацію в Україні, щоб посилити свою риторику. Премʼєр-міністр Косова, пише видання, звинуватив Сербію у служінні інтересам рф, а президент Сербії заявив, що Косово використовує тривожність щодо війни в Україні на свою користь.

Війна України та росії відбувається й на шахівниці: український гросмейстер Андрій Баришполець балотується на посаду президента Міжнародної федерації шахів ФІДЕ, яка 30 років перебуває під управлінням росіян, пише Financial Times. Наразі федерацію очолює колишній віцепремʼєр-міністр рф Аркадій Дворкович, що, на думку Баришпольця, на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну неприпустимо. Звʼязки ФІДЕ з кремлем створюють моральні, практичні та репутаційні проблеми для федерації, каже український гросмейстер. На його думку, кремль роками використовує федерацію для відбілювання своєї репутації. Хоча передвиборча кампанія Баришпольця бюджетна та відбувається переважно через зум-дзвінки, він сповнений оптимізму. «Це вибір між минулим і майбутнім», ― каже шахіст.