УЄФА оштрафувала турецький клуб «Фенербахче» за вигуки фанів на матчі з «Динамо» — вони кричали про путіна
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Sitade / Getty Images
Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення щодо турецького футбольного клубу «Фенербахче» через поведінку його фанів на матчі проти «Динамо».
Про це Спілка європейських футбольних асоціацій повідомила 5 серпня, повідомляє Tribuna.
Комітет попередив «Фенербахче» через неналежну поведінку команди і оштрафував клуб на €50 тисяч та розпорядився частково закрити трибуни в наступному домашньому матчі єврокубків. Причина — «кидання предметів та озвучування провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто недозволені вигуки».
- 27 липня під час фани футбольного клубу «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» вигукували: «Володимир путін, ла-ла-ла». Українські фанати у відповідь кричали: «ЗСУ». Сам клуб засудив таку поведінку вболівальників і назвав її неприйнятною.