УЄФА оштрафувала турецький клуб «Фенербахче» за вигуки фанів на матчі з «Динамо» — вони кричали про путіна

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Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення щодо турецького футбольного клубу «Фенербахче» через поведінку його фанів на матчі проти «Динамо».

Про це Спілка європейських футбольних асоціацій повідомила 5 серпня, повідомляє Tribuna.

Комітет попередив «Фенербахче» через неналежну поведінку команди і оштрафував клуб на €50 тисяч та розпорядився частково закрити трибуни в наступному домашньому матчі єврокубків. Причина — «кидання предметів та озвучування провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто недозволені вигуки».