У Колумбії виявили рідкісного колібрі. Востаннє його бачили у 2010 році

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Yurgen Vega/Selva/ProCAT

У Колумбії орнітолог виявив рідкісного колібрі, якого не бачили 12 років.

Про це пише The Guardian.

Колібрі-шаблекрила санта-мартинського, який зустрічається лише в горах Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта у Колумбії, востаннє бачили у 2010 році. Науковці побоювалися, що цей вид може вимерти, оскільки тропічні ліси, де він жив, вирубали для потреб сільського господарства.

Люди задокументували цього птаха лише втретє: перший раз його бачили у 1946 році, вдруге – у 2010 — тоді дослідники зробили перші фотографії цього виду в дикій природі.

Орнітолог Юрген Вега, який помітив колібрі під час роботи з природоохоронними організаціями Selva, ProCAT Colombia та World Parrot Trust, сказав, що був «переповнений емоціями», коли побачив рідкісного птаха.

«Побачене було повною несподіванкою. Коли я вперше побачив колібрі, я відразу подумав про шаблекрила санта-мартинського. Я не міг повірити, що це він чекав на мене, дістав камеру та почати знімати. Я був майже переконаний, що це той самий вид, але, оскільки мене охопили емоції, я вважав, що краще бути обережним; це міг бути лазурний шаблекрил, якого часто плутають із шаблекрилом санта-мартинським. Але, як тільки ми побачили фотографії, ми зрозуміли, що це правда він», — розповів Юрген Вега.

Колібрі, якого побачив орнітолог, — самець. Його впізнали за смарагдово-зеленим пір’ям, яскраво-блакитним горлом і вигнутим чорним дзьобом. Птах сидів на гілці та співав, така поведінка, на думку науковців, асоціюється із залицянням та захистом території.