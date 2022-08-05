У Фінляндії можуть провести експеримент зі створення кімнат для контрольованого споживання наркотиків

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Уряд Фінляндії розглядає можливість провести експеримент зі створення кімнат для контрольованого споживання наркотиків.

Про це пише Yle.

У липні петиція про створення кімнат для контрольованого споживання наркотиків зібрала необхідні 50 тисяч підписів і тепер буде передана на розгляд парламенту. Міністр у справах сімʼї та базових соціальних послуг Акі Лінден підтримав такий експеримент. За його словами, це можна було б організувати в Гельсінкі.

Міністр має намір уже цього місяця доручити робочій групі вивчити питання. Зокрема, слід зʼясувати, які законодавчі зміни потрібні для відкриття подібних кімнат. Автори ініціативи вважають, що подібні кімнати дозволили б зменшити кількість смертей, спричинених передозуванням та отруєнням.