В управління АРМА передали заарештовані активи на майже 500 мільйонів гривень. Їх хотіли вивести в «лнр»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Giorgio Trovato / Unsplash
В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали заарештованих активів на майже 500 мільйонів гривень.
Ці кошти та майно належали одному із сільськогосподарських товариств України, повідомили в СБУ.
За даними слідства, засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у змові з представниками так званих органів влади «лнр» перереєстрував підприємство в окупантів і намагався вивести гроші підприємства з рахунків українського банка. Цьому вдалося запобігти — на кошти наклали арешт.
Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК).