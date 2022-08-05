В управління АРМА передали заарештовані активи на майже 500 мільйонів гривень. Їх хотіли вивести в «лнр»

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали заарештованих активів на майже 500 мільйонів гривень.

Ці кошти та майно належали одному із сільськогосподарських товариств України, повідомили в СБУ.

За даними слідства, засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у змові з представниками так званих органів влади «лнр» перереєстрував підприємство в окупантів і намагався вивести гроші підприємства з рахунків українського банка. Цьому вдалося запобігти — на кошти наклали арешт.

Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК).