Вихідні в Україні будуть зі спекою та грозами

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Погода у вихідні 6—7 серпня буде спекотною та з грозами, які в неділю накриють половину областей України.

Про це повідомляють Sinoptik.ua та Укргідрометцентр.

У суботу, 6 серпня, на більшій частині території України погода буде спекотною. До +33 °С очікується в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. До +31 °С термометри покажуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, а також у всіх західних областях. На Закарпатті температура сягатиме +34 °С. По всій Україні без опадів, з мінливою хмарністю.

Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 7 серпня, у всіх західних областях країни сильні дощі з грозами зібʼють температуру до +24 °С. У Сумській, Київській та Чернігівській областях теж пройдуть дощі, але прохолоди вони не принесуть — очікується до +30 °С. На решті території України буде ясно і спекотно: на півдні й у Криму до +34 °С, у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях до +33 °С, а у Черкаській та Кіровоградській — до +31 °С.